Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 908 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338 yükseldi. Test sayısı 25 milyon 315 bin 565'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101, vefat sayısı 21 bin 879, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında devam ediyor

Sağlık Bakanlığından, Sinovac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının Türkiye'ye getirilmesinin ardından yaşanan sürece ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

CoronaVac aşılarının Türkiye'ye getirildiği gün analiz çalışmalarına başlandığı vurgulanan açıklamaya göre, 30 Aralık sabahı Ankara'ya getirilen aşıların ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları'na yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincirle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderildi.

Aşıya TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilerek kullanıma sunulacak

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizlerle aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor. ??

Analiz sürecinde, aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. ??En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilerek kullanıma sunulacak.

TİTCK Laboratuvarları??, uluslararası muadil kurum ve kuruluşlarca tanınırlığa ve akreditasyona sahip Ulusal Kontrol Laboratuvarları olarak dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan ve Türkiye'de ruhsatlandırılan tüm aşılar bu laboratuvarlarda analiz ediliyor. Aşılar dışında tıbbi biyolojik ürünler dahil tüm ilaçlar, enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar, tıbbi cihazlar, insan vücuduna temas eden biyosidal ürünler ve kozmetiklerin kalite kontrol testleri de yine bu laboratuvarlarda yapılıyor.

Kovid-19 aşıları özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde de yapılacak

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, "MHRS Kullanıcı Bilgileri" başlıklı yazı, ülke genelinde il sağlık müdürlüklerine gönderildi.

Yazıya göre, Bakanlıkça uygulanacak Kovid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak Kovid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar ise bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak.

Halihazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığa bağlı kamu hastanelerine randevu veriliyor. Kovid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk kez özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye dahil edilmiş olacak.

Aşı uygulamasının MHRS üzerinden randevulu yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS'ye tanımlanacak. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

MHRS sorumlusu bilgileri, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinde görevli Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) yetkilileri tarafından "aktif.saglik.gov.tr" adresinde bulunan "MHRS Sorumlusu Tanımlama" ekranına tanımlanacak.

"139 bin 693 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıktaki Konferans Salonu'nda, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, "kamu düzeninin devamı", "tedarik zincirinin aksamaması", "sağlık sisteminin kilitlenmemesi" ve "sosyal izolasyonun temini" olmak üzere 4 temel prensip çerçevesinde yönetim stratejisi belirlediklerini kaydeden Çataklı, karaborsacılığa fırsat verilmemesi, maske, kolonya gibi ürünlerin kaçak üretiminin önlenmesi, izolasyon tedbirlerinin uygulanması ve takibi, teması azaltmaya dönük tedbirlerin uygulanması ve takibi, sosyal mesafe ve maske denetimleri, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarına götürme gibi konuların, Bakanlığın salgın sürecindeki faaliyetlerinin başında geldiğini bildirdi.

Çataklı, vefa sosyal destek gruplarının, bugüne kadar 19 milyonu aşkın hizmeti yerine getirdiğini söyledi. Salgına yönelik tedbirlerin denetimiyle ilgili İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) adında bir altyapı oluşturduklarını aktaran Çataklı, bu sayede her il ve ilçede yapılan salgın denetimleriyle bunların sonuçlarının tek bir altyapıda takip edildiğini, buradaki sonuçlara göre adım atıldığını ve böylece tedbirleri en uygun seviyede belirleyebilme imkanı bulduklarını anlattı.

Çataklı, "Salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir. Bu denetimler sonucunda izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 vatandaşımızdan 139 bin 693'ünün izolasyon koşullarına uymadığı tespit edilmiştir." diye konuştu.