Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 958 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Test sayısı 26 milyon 899 bin 442'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801, vefat sayısı 23 bin 495, ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesine gelerek Kovid-19 aşısı yaptırdı. Erdoğan'a, MKYK üyeleri de eşlik etti.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırmasının ardından aşının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Olumsuz kampanya sürdürenler var. İnanıyorum ki aklıselim sahibi milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir ve bilimin, irfanın ışığında, özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde, aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Ne imkan varsa seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu 3 milyonla arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor. Bunu Çin'den gelen aşılarla 50 milyona tamamlayacağız." bilgisini verdi.

Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırmasının ardından Twitter hesabından da "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." paylaşımında bulundu.

Ayrıca Erdoğan, Kovid-19 aşısı olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden ayrılışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Başta siyasi liderler, bunun yanında tüm milletvekillerimiz ve lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılama noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Burada Bilim Kurulunun biliyorsunuz belirlediği de bir takvim var, bir süreç var. Bu sürece göre yaş gruplarına varıncaya kadar, bunlar da zaten bu sürecin içerisinde. Şu anda ilk etapta malum gelen aşı miktarı belli ve ardından şimdi yaklaşık bir 25-30 milyon aşı daha doz gelecek ve böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz."

"Vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kovid-19 aşısı yaptırdığı Ankara Şehir Hastanesi'nde eşlik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneden ayrılırken gazetecilere şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın sırası geldikçe gönüllü olarak ama herkesin mutlak olması gerektiğine inanıyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum, bu salgından kurtulabilmenin tek, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum. Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterebilmiş bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını, programını anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli."

Kovid-19 aşısı konusundaki gelişmeler

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerinin ardından, bugün de sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 ile mücadelede Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlediği 4 aşamalı stratejiye göre öncelikli aşılanacak meslek grupları açıklandı. Buna göre, sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ardından sırasıyla Milli Savunma, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim, gıda ile taşımacılık sektörü çalışanları aşılanacak.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'un kökenlerinin araştıracak araştırmacı heyeti, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentine ulaştı.

Türkiye, Kovid-19 mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları aşı karşıtı ifadelere kulaklarını kapatmaya, bilime ve aşıya güvenmeye davet ettiğini bildirdi.

Hacettepe Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin üçte birinde kalp dokusunda hasar ve kalp krizi riski oluşabildiğini, bu nedenle iyileşme sonrası kardiyolojik kontrolün önem taşıdığını belirtti.

İlk ve ortaokullarda karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Velilerin, sınav notlarının ilk dönem karne notu değerlendirmesinde kullanılmasını istemeleri halinde 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin şeffaf şekilde başladığını belirten Çelik, "Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulu üyeleri bunu gerçekleştirdiler ve netice itibarıyla herkese verilen bir kodla herkesin aşısı ancak kendisine yapılacak, başka birine kullanılmayacak şekilde bu süreç devam edecek. Artık Türkiye bu süreci başlatmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisinin tereddütleri ortadan kaldırmak ve örneklik teşkil etmek için bugün bu aşıyı vurduracağını ifade etti." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki esnafı ziyaretinin sonunda basın mensuplarının "Kovid-19 aşısı olacak mısınız?" sorusuna, "Aşı olacağız elbette. Arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu oldu." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, EBA'ya göre not verilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu dönemde eğitime erişemeyen çocuklarımızın şartları da göz önüne alınarak doğru bir ölçme-değerlendirme yöntemi belirlenmelidir." ifadesini kullandı.

Yurt genelindeki Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Kocaeli'de, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının uygulanması için 796 aşı odası hazırlandığı bildirildi.

Kilis Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edilen veya şüpheli kişilerin Devlet Hastanesi ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurdunda izole edileceğini bildirdi.

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 426 kişiye para cezası kesildi.