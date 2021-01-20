Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 752 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 867 bin 450'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 406 bin 216, vefat sayısı 24 bin 487, ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Aşı yapılan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Kovid-19 ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının 7'nci gününde ilk dozu yaptıranların sayısı 1 milyonu aştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısını oldu.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına en geç yarın itibarıyla başlanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadelede uygulanan aşılamaya ilişkin sıkça sorulan sorulara, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sitesinden yanıt verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, doktor kimliği nedeniyle Kovid-19 ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısını yaptırdı.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner, Kovid-19 ile ilgili gözde de çeşitli bulgulara rastlandığını söyledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Kovid-19 vaka sayılarının azalmasına sevinen Uzman Doktor Deniz Heppekcan'ın, yoğun bakım servisindeki boş yatakların fotoğrafını çekip "oh be" notuyla sosyal medyada paylaşması beğeni topladı.

Aşı Takip Sistemi (ATS) kapsamında aşıların her dozuna kimlik numarası ve karekod tanımlanarak veriler anlık olarak takip ediliyor ve olası bir risk durumunda uygulama yapılmasının önüne geçiliyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan 8 çocuk, 30 torun sahibi 103 yaşındaki Rukiye Pala'ya CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 23 kişiye idari para cezası verildi.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19 ev karantinaya alındı.