Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

21.01.2021 23:57
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 743 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Test sayısı 28 milyon 32 bin 559'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505, vefat sayısı 24 bin 640, ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

85 yaş ve üzerindekiler ile eczane çalışanlarının aşılanması

Kovid-19 mücadele sürecinde 85 yaş ve üzerindekiler ile eczane çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 85 yaş ve üstündekileri aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz." ifadesini kullandı.

Koca'nın bu ifadeleriyle birlikte paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları, vatandaşların ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri anlar yer aldı.

Başkentin en yaşlı iki kadını aşılandı

Kovid-19 mücadele sürecinde bugün aşılananlar arasında 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel de vardı.

Başkentin en yaşlıları olan Çoğalan ve Yücel'e aşı yapan sağlık ekibi, herhangi bir yan etki görülmesi ihtimaline karşı bir süre Çoğalan ve Güllü'nün yanında bekledi.

Ordu ve Kocaeli'de tedbirlere uymayanlara ceza

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11-20 Ocak arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 93 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yaparak para cezası uyguladığı açıklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İzmit ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan ve Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ihlal eden 31 kişiye para cezası verdi.

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliği, kent merkezinde bazı mahallelerde Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 22 evde karantina tedbirlerinin uygulanmasına başlandığını duyurdu.

Koronavirüs, Türkiye, Kocaeli, Güllü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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