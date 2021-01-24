Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

24.01.2021 23:39
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 684 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, vefat sayısı 25 bin 73, ağır hasta sayısı 1905 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah Türkiye'de olacağını bildirdi.

Bakan Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." dedi.

1,2 milyon aşı Türkiye'nin tamamına ulaştı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 81 ile dağıtılarak 14 Ocak'ta yapılmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozu, ülkenin dört bir yanındaki 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı.

Aşılanan kişi sayısının il bazında gösterildiği grafiğe göre ilk sırada 224 bin 472 kişiyle İstanbul yer aldı. Bu ili 122 bin 332 kişinin aşılandığı Ankara, onu da 76 bin 688 kişiyle İzmir izledi.

Ülke genelinde uygulanan Kovid-19 aşısına ilişkin sayılar, yarından itibaren il bazında takip edilebilecek.

Gaziantep, Malatya ve Samsun'da tedbirlere uymayanlara ceza

Gaziantep'te yapılan denetimlerde dün karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 10, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 173 kişiye para cezası uygulandığı açıklandı.

Malatya'da da dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan 41 kişiye para cezası uygulandığı, ayrıca 134 iş yeri ile 175 toplu taşıma aracının denetlendiği ve kurallara uymadığı belirlenen 3 iş yerine işlem yapıldığı duyuruldu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir evde bulunan 15 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 20 bin 40 lira ceza uygularken sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle de haklarında ayrıca işlem yaptı.

Adıyaman'da 23 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla farklı mahallelerdeki 23 evde karantina uygulanmaya başladı.

Koronavirüs, Gaziantep, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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