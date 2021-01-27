Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

27.01.2021 23:57
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 419 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 419 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 179 bin 419 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 675 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 803 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 331 bin 314'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 7 bin 915'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 449 bin 839, vefat sayısı 25 bin 476, ağır hasta sayısı 1765 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan restoran ve kafelere destek ödemesi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınından etkilenen esnafa doğrudan esnaf desteği ve kira desteği ödemeleri kapsamında, 3 ay süreyle aylık 1000 lira esnaf desteği; büyükşehirlerde 750, diğer illerde 500 lira kira desteği ödemesi yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Salgın tedbirleri kapsamında, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerin vergilerini ertelediklerini anımsatan Erdoğan, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin bu yılın ilk 6 aylık döneminde ödenmesi gereken taksitlerinin ötelendiğini aktardı.

"Yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde bugüne kadar 46 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak her kesimden insanımıza aktardık. Salgının seyrinin endişe verici seviyelere çıkması, geçtiğimiz aylarda bizi daha sıkı tedbirler almaya ve uygulamaya yöneltti. Vaka ve hasta sayısının, salgının tehdit olmaktan çıkacağı seviyeye kadar gerilemesiyle yeniden normalleşme adımlarını atmaya başlayacağımız açıktır."

Başkentte 80 yaş ve üstündekilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Başkentte, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 80 yaş ve üzerindeki vatandaşlara aşı uygulanmaya başlandı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen vatandaşlara ilk doz aşıları yapıldı.

Aşı çalışmalarını takip eden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Omma ise sağlık çalışanlarının aşılanmasının neredeyse sona erdiğini, 85 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasının ise evlerde devam ettiğini bildirdi.

- Türk bilim insanları koronavirüs ilacı geliştirilmesine katkı sağlayacak

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile Çin'deki partnerler ortaklığında, Kovid-19 tedavisinde kullanılacak ilaç üretilmesine yönelik uluslararası proje geliştirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Çin Ulusal Doğal Araştırma Vakfı (NSFC) arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliği protokolü çerçevesinde 2020 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı sonuçlandı.

TÜBİTAK-NSFC ikili iş birliği programı kapsamında başvurusu yapılan "Geniş Etkili Yeni Anti-Korona Virüs Stratejilerinin Geliştirilmesi" projesi kabul edildi.

Proje, KOÜ ile Çin'den Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences ve Shanghai Jiao Tong University ortaklığında hayata geçirilecek.

KOÜ Araştırma Merkezleri binasında yer alan Antikor Üretim Birimi ve Proteomiks Biriminde gerçekleştirilecek projenin Türkiye ayağında, KOÜ'lü akademisyenlerin protein hedefli ilaç molekülünün antikor kısmını üretmesi hedefleniyor.

Milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılacağı iddiaları yalanlandı

TBMM İletişim Koordinatörlüğü, Meclis ile Sağlık Bakanlığı arasında milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılması konusunda protokol hazırlandığı iddialarını yalanladı.

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada "TBMM'nin koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı ile yaptığı bir protokol bulunmamaktadır. TBMM'de milletvekillerine ve çalışan personele aşı yapılması konusunda herhangi bir planlama ve takvim henüz söz konusu değildir." denildi.

75 yaş üzerindekilerin aşılanmasına başlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında" başlığına yer veren Koca, salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklenen mücadele gücü olan aşının uygulanabilir hale geldiğini belirtti.

Koca, "Sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Yarından itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler." ifadelerini kullandı.

Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5-7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır.

Mücadelenin bu döneminde kalabalık ve kapalı ortamlarda bir araya gelmek, yaklaştığımız mutlu günleri görme hedefinden bizi uzaklaştırabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı azami derecede kısıtlama ve tedbirlere uymaya davet ediyorum.

Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır."

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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