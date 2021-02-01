Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi yaşamını yitirdi, ???????8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 636 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

Test sayısı 29 milyon 773 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182, vefat sayısı 26 bin 117, ağır hasta sayısı 1615 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının 19'uncu gününde aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Ocak-1 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 31 bin 69 kişi hakkında adli veya idari işlem yapıldığı bildirildi.

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Gaziantep'te, yapılan Kovid-19 testleri sonrası 2 futbolcu ve 1 personelin sonucu pozitif çıktı.

İllerde denetimler sürdü

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 275 kişiye para cezası uygulandı.

Muğla'da, tedbirlere uymadığı belirlenen 63 kişiye toplam 175 bin 223 lira, Denizli'de de tedbirlere uymayan 221 kişiye toplam 198 bin 900 lira ceza verildi.

Adıyaman'da tedbirler kapsamında son 3 günde 54 ev, Antalya'nın Kumluca ilçesinde de bir mahalle karantinaya alındı.

Muğla'nın Ula ilçesinde kumar oynayan ve Kovid-19 salgını tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 21 bin 952 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde ise bir restoranda toplu halde alkol tüketen 25 kişiye toplam 91 bin 350 lira ceza verildi.