Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

01.03.2021 00:27
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 639 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 109 bin 639 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 610 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "yüz yüze eğitim" açıklaması

Bir televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yapılacak yüz yüze sınavlara, 8 Mart'tan başlamak üzere illerin Kovid-19 vaka sayısı durumuna göre karar verileceğini bildirdi.

Tüm illerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya Selçuk, "Tüm iller için 2 Mart geçerli. Bu zaten söylenmişti ancak Sağlık Bakanlığının son 7 gün için ortaya çıkaracağı vaka sayıları ve hangi ilde kaç vaka var 100 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tarihinde bir ertelemenin söz konusu olup olmayacağına ilişkin soruyu da "Bizim şu anda bir tarihimiz var ve o geçerli, bunun tersine bir şey söylüyor değiliz şu anda. Sınav, ilan edilen tarihte yapılacak ama çok olağanüstü bir durum olduğunda tabii ki değişebilir." şeklinde yanıtladı.

Ertelenen YÖKDİL/2 yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) 41 ilde 47 sınav merkezinde yapıldı. Sınavda Kovid-19 önlemleri alındı.

Yurt dışından gelenler gözlem altında tutuluyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, geçen yıl Kovid-19 sürecinde yurt dışından Türkiye'ye gelen 79 bin 228 vatandaşın, 77 ildeki 169 yurtta AFAD koordinasyonunda misafir edildiği belirtildi. Açıklamada, halen ülke genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 114 KYK öğrenci yurdunda 26 bin 337 odanın hazır tutulduğu ifade edilerek, an itibarıyla kullanılan 74 yurttaki 2 bin 631 odada, 2 bin 644 kişinin gözlem altında bulunduğu bildirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler yapıldı

Ülke genelinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güvenlik güçleri, kontrol noktalarında denetim yaptı, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, illerde sokak ve caddelerin büyük oranda boş kaldığı gözlendi.

Antalya'da da yoğun kullanılan cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı ancak kısıtlamadan muaf turistler, güneşli havayı fırsat bilerek, dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde yürüyüş yaptı. Bazı turistler denize girmenin keyfini çıkardı.

-Denetimlere uymayanlara ceza

İstanbul Silivri'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 14 kişiye, 64 bin 598 lira ceza uygulandı.

Adana'daki denetimlerde, müşteri kabul ettiği belirlenen 5 restorandaki 100 kişiye 312 bin 720 lira ceza verildi.

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden toplam 605 kişiye para cezası kesildi.

Karantina uygulamaları

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Beşiktepe Mahallesi'nde, bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle, Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kılavuzlar köyünde de vaka ve temaslılarda artış tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Ziya Selçuk, Koronavirüs, Türkiye, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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