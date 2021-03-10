Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

10.03.2021 00:11
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 140 bin 828 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 755 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 801 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 640 bin 669'a yükseldi.

Test sayısı 34 milyon 403 bin 108'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 807 bin 387, vefat sayısı 29 bin 160, ağır hasta sayısı 1289 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İçişleri Bakanlığı konaklama tesislerinde yapılan denetim sonuçlarını açıkladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme sürecinde Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla başlatılan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda, ülke genelinde 7 Mart'ta 55 bin 989 personelin katılımıyla yapılan tematik denetimlerde, 18 bin 547 iş yeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), 1822 semt pazarı ve sosyete pazarı kontrol edildi.

Denetimler sonucunda tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edildi ve 2 iş yeri kapatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020'de hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının bu yıl için de devam ettiğini, Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle umre ziyaretinin yapılamayacağını bildirdi.

Ankara'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığının 8 Mart'taki genelgesi doğrultusunda, yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi olan toplu taşıma araçları HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere, tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilecek.

İl genelindeki terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla, daha önce getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilecek.

Daha önce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda, şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, tüm konaklama tesisleri ve alışveriş merkezlerine girişler ile yeme-içme yerleri, halı saha tesisleri, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ile kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde getirilen HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu devam edecek.

Alınan yeni tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro ve benzeri kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildi.

İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kontrollü normalleşme dönemine geçildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla gönderilen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 4113 sayılı genelgesi gereğince yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, yüksek risk grubunda bulunan ilimizde terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgeleriyle getirilen açılış kapanış saatlerine bağlı olmaksızın iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermeleri karara bağlandı."

Bu arada, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki iki köyün Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Erikdere köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Ayrıca, kent merkezindeki farklı mahallelerde bulunan 57 evde karantina uygulamasına başlandı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Karasuçam köyünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Hodul Mahallesi'nde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın saat 11.00'den itibaren karantina uygulanması kararı alındı.

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Edirne'de, tedbirler kapsamında işlek caddelere girişlerde HES kodu uygulamasına geçildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir mahallede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki Emmiler köyü ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin Gürgenli köyünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, vatandaşların kalabalık oluşturmasına neden olan, belli gün veya saatte mağazalarda yapılan kampanya ve çekiliş gibi etkinliklerin yasakladığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, HES kodu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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