Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

17.03.2021 23:31
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 167 bin 526 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 869 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, vefat sayısı 29 bin 696, ağır hasta sayısı 1484 oldu.

Kovid-19 Rehberi'nde güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde güncellemeler yapıldı. Buna göre, Kovid-19 geçiren veya ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçenler, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantinaya alınmayacak. Bu uygulama, Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalarla temaslılar için geçerli olmayacak.

Kısa çalışma ödeneğiyle çalışanlara 32 milyar lira ödendi

Kısa çalışma ödeneği kapsamında, mart 2020'den şubat 2021 sonuna kadar 3,7 milyon çalışan için 32 milyar lira ödemede bulunuldu.

Bu süreçte fonun en önemli gider kalemini oluşturan ve finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan kısa çalışma ödeneği, normalleşme adımları çerçevesinde bu ay sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın tedavisi tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinden taburcu oldu. Erbaş, sosyal medya hesabından, tedavi sürecinde geçmiş olsun dileklerini ileten, dua eden, yanında olan herkese teşekkürlerini iletti.

Özel eğitimli köpek "Zippo" Kovid-19 virüsünü kokudan tespit ediyor

Ankara Üniversitesi (AÜ) ve TÜBİTAK iş birliğince, maskedeki kokudan yeni tip koronavirüsü tespit edebilen "Kovid-19 dedektör köpeği" yetiştirildi.

AÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, "Medikal Dedektör Köpeklerin SARS-CoV-2 Teşhisinde Kullanılmaları" başlıklı araştırma projesinin tanıtımında yaptığı konuşmada,

"Yüzde 100'e yakın oranda Kovid-19'un teşhisi mümkün oldu. Hem hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi ve buna bağlı olarak koruyucu hekimlik uygulamalarının ortaya konulması hem sağlık noktasında önemli bir yaklaşım." ifadesini kullandı.

Uyku apnesi olanlarda Kovid-19 daha ağır seyrediyor

Türk Toraks Derneği Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Peker, yaptığı yazılı açıklamada, uyku apne riski yüksek olan vakalarda yeni tip koronavirüsün düşük riskli gruba göre 2 kat daha ağır geçtiğini gözlemlediklerini bildirdi.

Trabzon'da rahatsızlığına rağmen izole olmayan biri, 45 kişiye virüs bulaştırdı

Trabzon'un bir ilçesinde rahatsızlığına rağmen izole olmayan ve spor salonuna giden birinin temaslı olduğu 45 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu 93 kişi izolasyona alındı, spor salonunun faaliyeti İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca tedbiren durduruldu.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç da bir taziye evinde yemek yiyen 25 kişiden 21'inin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yurt genelinde "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" gerçekleştirildi

Türkiye genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimler gerçekleştirildi.

Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişler ile kahvehane, dernek lokali, lunapark, berber, güzellik salonu, hamam ve sauna gibi yerlere girişlerde HES kodu kontrollerinin zorunlu yapılmasına karar verdi.

Düzce Belediyesi, salgın süresince vatandaşlara 45 milyon liralık destek verdiğini bildirdi.

Adıyaman'da 58 ev, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı bir köy ile Kastamonu'nun Daday ilçesindeki bir apartman karantinaya alındı. Düzce'de Kurtsuyu köyüne Kovid-19 artışı nedeniyle giriş ve çıkışlar 10 gün sınırlandırıldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uşak yeni haritada sarı mı, mavi mi? Gördüğüm kadarıyla bu konuda bir kafa karışıklığı oluşmuş. Bu kez de mavi çıktık ama lütfen dikkat! Sınırdayız." ifadesini kullandı.

Amasya'da Kovid-19 tedavisi görürken durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan genç kadın yaşamını yitirdi.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan İstanbul'da 42, Erzincan'da 22, Isparta'da 8, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 5, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 15 kişiye idari para cezaları uygulandı.

Kısa çalışma ödeneği, Koronavirüs, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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