Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 497 oldu.

Son 24 saatte 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, vefat sayısı 33 bin 702, ağır hasta sayısı 2 bin 739 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Erdoğan'dan çiftçiye müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye destek verilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi, ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacak. Alınan ürün ise vatandaşa ücretsiz dağıtılacak.

Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

Kars'ta 2, Çanakkale'de 1 köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Öte yandan, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Kırıkkale'de 17, Bursa'da 13, Samsun'da 3 kişiye ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğlence düzenleyen bir işletme ile 72 müşterisine para cezası verildi.

Gaziantep'te dün yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 185, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 69 kişiye para cezası uygulandı.