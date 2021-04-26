Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

26.04.2021 23:11
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 716 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi.

Test sayısı 46 milyon 153 bin 151'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 667 bin 281, vefat sayısı 38 bin 711, ağır hasta sayısı 3 bin 563 oldu.

Türkiye, tam kapanmaya geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğini bildirdi.

Erdoğan, bayram sonrasına kadar sürecek yeni tedbirlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel, uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir."

Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemelerin yapılacağını aktaran Erdoğan, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşların Vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerini hatırlattı.

Vatandaşların mağdur olmaması için kurumların gereken tüm tedbirleri alacağını belirten Erdoğan, "Biz de bunların yakın takipçisi olacağız. Türkiye bakımından çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir." diye konuştu.

Son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını Twitter hesabından açıkladı.

Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 olarak gerçekleşti.

İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Çanakkale'de 838,89, Tekirdağ'da 772,20, Kırklareli'nde 721,80 ve Giresun'da 706,23 olarak kayda geçti.

Vaka sayısının her 100 bin kişide 55,04 olduğu Şırnak, 95 olduğu Mardin, 104,24 olduğu Şanlıurfa, 104,49 olduğu Van ve 123,84 olduğu Siirt, en az vaka görülen iller olarak sıralandı.

Uzaktan eğitime geçiş 29 Nisan'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi

İçişleri Bakanlığının rakamlarına göre 19-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldı.

Ülke genelinde yapılan denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden çok sayıda kişiye idari para cezası kesildi.

Bu kapsamda Samsun'da 410, Muğla'da 104, Kars'ta 23, Kırıkkale'de 14, Malatya'da 37, Antalya'da 654, Trabzon'da 365, Osmaniye'de 165 kişiye para cezası verildi.

Koronavirüs, Türkiye, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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