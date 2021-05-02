Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

02.05.2021 23:53
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 587 oldu.

Son 24 saatte 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.

3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendi

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiğini bildirdi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında geçilen "tam kapanma" döneminde muafiyet kapsamındaki çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel "Çalışma İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı, bu konuya ilişkin valiliklere "Çalışma İzinleri Görev Belgeleri" konulu genelge gönderdi.

Adalet Bakanlığı, Kovid-19 salgını sürecinde adalet hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürmesi dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödüle layık görüldü.

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testinin 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Çin, İsrail, Japonya, Ukrayna, Güney Kore ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculardan talep edilmeyeceğini duyurdu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aydın Işık, Kovid-19 nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası

Kahramanmaraş'ta 9, İzmir'de 17, Kırklareli'nde 26, Gaziantep'te 441, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 7, Malatya'da 103, Sivas'ta 3, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği için para cezası kesildi.

Erzincan, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi ve Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kumar oynayan kişilere Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri için idari para cezası verildi ve haklarında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Kağıthane daha önce Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle mühürlenen kafedeki 11 kişi ile Sultanbeyli'de tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede bulunan 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

Antalya ve Muğla'da, "tam kapanmadan" muaf tutulan turistler, güneşli havayla denizin keyfini çıkardı.

İçişleri Bakanlığı, Para Cezası, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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