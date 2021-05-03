Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

03.05.2021 23:57
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 501 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 987 bin 986'ya ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121, vefat sayısı 41 bin 191, ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu.

"Ölüm nedeninin belirlenmesi hekim sorumluluğundadır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yakını vefat eden bir kişinin sosyal medyada ölüm belgesi paylaşarak, Kovid-19 sebepli ölümün saklandığına yönelik iddiaları üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri, hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir." bilgisini verdi.

Üst komisyon incelemesi sonrası ölüm raporunun 2 Mayıs 2021'de hekime iade edilerek, hastanın Kovid-19 pozitif olduğunun tanıda belirtilmesi gerektiğinin bildirildiğini aktaran Koca, hekimin de raporunu yeniden düzenleyerek aynı gün onayladığını kaydetti.

Koca, açıklamasında "Bu hasta, kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde Kovid ölüsü olarak kayıtlıdır." ifadesini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 66 bin 161 kişiye adli veya idari işlem

İçişleri Bakanlığı, 26 Nisan-3 Mayıs 2021 arasında ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik 3 milyon 948 bin 265 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi.

AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Uysal hayatını kaybetti

Kovid-19 tedavisi gören AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Ankara'da yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, düzenlenen eğlence görüntüleri haberlere konu olan 5 yıldızlı otelle ilgili idari yaptırım uygulandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada da otelin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifikasının iptal edildiğini ve faaliyetlerinin salgın süresince durdurulduğunu bildirdi.

53 bin 482 görevli marifetiyle denetimlere devam ediliyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), tam kapanmaya ilişkin çalışmaları takip etti.

Ersoy, yaptığı açıklamada, "2 bin 370 jandarma, 3 bin 186 emniyet kontrol ve denetleme noktalarımızda, toplam 53 bin 482 görevlimiz marifetiyle denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde yapılan aşı miktarına ilişkin, "65 yaş üstü büyüklerimizin; 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75'e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43'e, 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71.82'ye, 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48.51'e ulaştı." bilgisini paylaştı.

Tam kapanma döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.

Sakarya'da vakalarda düşüş

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kentte emniyet ekiplerinin 100'e yakın noktada yoğun uygulama ve denetim gerçekleştirdiğini ifade ederek, "6 Nisan itibarıyla günlük vaka sayısı 610 iken, her geçen gün azalan grafikle 2 Mayıs itibarıyla günlük vaka sayısı yüzde 54 düşüşle 283'e geriledi." bilgisini verdi.

Koronavirüs, Türkiye, Vefat, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi CHP oldu Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi CHP oldu Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi         
01:03
West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü         
00:40
Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı         
23:20
4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti         
22:37
Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor         
21:45
Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi         
21:40
Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü         
18:01
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 02:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement