Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

07.05.2021 00:19
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 401 oldu.

Son 24 saatte 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 712 bin 606'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 977 bin 982, vefat sayısı 42 bin 187, ağır hasta sayısı 3 bin 378 oldu.

Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 10.30 itibarıyla 14 milyon 352 bin 956 kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 10 milyon 680 kişinin ikinci dozları da tamamlandı. Böylece yapılan toplam aşı sayısı 24 milyon 353 bin 636'ya ulaştı.

İstanbul'da 2 milyon 415 bin 529'u birinci doz, 1 milyon 579 bin 379'u ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 3 milyon 994 bin 908 oldu.

Ankara'da toplam 1 milyon 958 bin 875 doz aşı yapılırken, birinci dozu olan kişi sayısı 1 milyon 161 bin 460'a, ikinci dozu olanların sayısı da 797 bin 415'e yükseldi.

İzmir'de ise 974 bin 27'si birinci doz, 677 bin 800'ü ikinci doz olmak üzere toplam 1 milyon 651 bin 827 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

240 milyon doz aşı için anlaşma yapıldı

Sağlık Bakanlığınca "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öncelikli grupların aşılanmasına devam edildi.

Şu ana kadar 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz Sputnik V olmak üzere toplam 240 milyon doz aşının temini için anlaşma yapıldı.

Aşılama programında şu an Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılırken Sputnik V aşısının ilk partisinin bu ay içinde Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesinin inaktif aşısının Faz-3 çalışmasına da birkaç hafta içinde başlanması hedefleniyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol noktalarındaki görevlileri ziyaret etti. İstasyon, İmam hatip, Dispanser ve Başpınar kavşaklarındaki denetim noktalarını gezen Sezer, görevlilerden bilgi aldı.

Türkiye Halter Federasyonu, Bursa'da 17-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasının Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Bursa'da Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bursa 14. İş Mahkemesi Hakimi Ebru US Aykaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Yakalandığı Kovid-19 hastalığından hayatını kaybeden AK Parti Beyşehir İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Karakaya, son yolculuğuna uğurlandı.

İTÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Demir hayatını kaybetti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı belirlenen 95, Karabük'te iki evde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 13, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 9 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da tedbirleri ihlal eden 164, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kafede bir araya gelen 28 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 199, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 47 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişiye idari yaptırım uygulandığını duyurdu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde mührü kırılan bir restoranda bulunduğu tespit edilen 10 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Koronavirüs, İstanbul, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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