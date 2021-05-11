Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

11.05.2021 23:47
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Mayıs saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 692 bin 917, ikinci doz aşı 10 milyon 601 bin 370 oldu. Böylece toplam doz miktarı 25 milyon 294 bin 287 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 163 bin 897, Ankara'da 2 milyon 44 bin 704, İzmir'de ise 1 milyon 728 bin 740 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1582 oldu. Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi. Test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433, vefat sayısı 43 bin 589, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu.

MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velileri, bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuruda bulunacak.

Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavları tamamlanan öğrencilere tercih hakkı sunulacak, istemeleri halinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecek. Katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları ise 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihlerinde işlenen konu ve kazanımları kapsayacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden "aşı kimliği" alabilecek

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilecek. Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor. Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.

Kovid-19 vaka sayısı 80 ilde azalırken Ardahan'da arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 1-7 Mayıs'ı kapsayan bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 80 ilde azalırken, Ardahan'da arttı. Her 100 bin kişideki vaka sayısının bir önceki haftaya oranla en çok azaldığı iller Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu. Bu illerden 3 hafta boyunca, vaka sayısı en fazla azalan 5 il arasına girmeyi başaran Çanakkale'de bu süredeki düşüş 100 bin kişide 729,39'a ulaştı.

100 bin kişideki vaka sayısı 2 ilde 200'ün üstünde, 19 ilde 100-200 aralığında azaldı. Ülke genelinde vaka sayısı yükselen tek il olan Ardahan'daki artış 100 binde 4,16 olarak kayıtlara geçti.

Kapanma sürecinde Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı ve ağır hasta sayısı düştü

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, kısmi kapanmanın başladığı 14 Nisan'da yüzde 20,23 olan testlerin pozitiflik oranı 10 Mayıs'ta yüzde 6,36'ya geriledi. En son 13 Nisan'da 3 binin altında kaydedilen ağır hasta sayısı yaklaşık bir ayın ardından 10 Mayıs'ta tekrar 3 binin altına inerek 2 bin 983 oldu.

Bahreyn ulusal hava yolu şirketi Gulf Air, 14 ay sonra İstanbul'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Salgın nedeniyle geçen yıl İstanbul uçuşlarını durduran Bahreyn ulusal hava yolu şirketi Gulf Air, 14 ay sonra yeniden İstanbul seferlerini başlattı.

Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

Muğla'nın Menteşe, Yozgat'ın Sorgun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçeleri ile Gaziantep ve Eskişehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde kısıtlama kurallarını ihlal eden kişilere yönelik idari para cezaları uygulandı.

Adıyaman'da ise 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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