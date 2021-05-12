Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

12.05.2021 23:15
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 12 Mayıs saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 720 bin 909, ikinci doz aşı 10 milyon 654 bin 596 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 375 bin 505 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 178 bin 660, Ankara'da 2 milyon 52 bin 668, İzmir'de ise 1 milyon 735 bin 793 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı 232 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1486 oldu. Son 24 saatte 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462, vefat sayısı 43 bin 821, ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu.

"Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, "İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Yakın çevremiz başta olmak üzere, dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak." ifadelerine yer verildi.

"Bayram için tüm tedbirleri almış durumda"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ne (GAMER) yaptığı ziyaret sonrası bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Vaka sayılarını düşürmek kadar yerinde tutmak da önemlidir. Onun için vatandaşlarımızdan ricamız, bayramınızı çekirdek ailenizle değerlendirin. Teknoloji ilerledi, hepimiz mümkün olan ölçüler içerisinde akrabalarımızla konuşarak bayramı değerlendirebiliriz. Gerek valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız, gerek jandarmamız ve emniyetimiz vatandaşımızın huzuru ve refahı, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm tedbirleri almış durumda." açıklamasını yaptı.

Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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