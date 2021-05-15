Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

15.05.2021 00:01
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Mayıs saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 866 bin 685, ikinci doz aşı 10 milyon 779 bin 430 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 646 bin 115 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 235 bin 96, Ankara'da 2 milyon 76 bin 176, İzmir'de ise 1 milyon 754 bin 692 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1102 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, vefat sayısı 44 bin 301, ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu.

"Kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla düzenlenen, 81 ilin AK Parti teşkilatıyla bayramlaşma programında, salgın sürecinde yaptıkları fedakarlık ve gösterdikleri sabır için vatandaşlara şükranlarını sundu ve bunun karşılığının vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördüklerini söyledi.

Tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umduklarına işaret eden Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

" Kayseri'de bir ekip inaktif aşı çalışmasında Faz 3'e geçmeyi bekliyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Kovid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve adenovirüs temelli aşı adaylarının çalışmalarının sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Varank, hocaların bayram gününde de laboratuvarlarında ve üretim tesislerinde olduğunu belirterek, "Yeter ki Türkiye kendi aşısını üretebilsin, hem Türkiye'ye hem de insanlığa şifa olabilecek başarıyı yakalasın diye büyük gayret gösteriyorlar." dedi.

Varank, açıklamalarında, "Kayseri'de bir ekip inaktif aşı çalışmasında Faz 3'e geçmeyi bekliyor. VLP aşısında da Faz 2'ye geçmeyi planlıyoruz. Burada da Osman Erganiş Hoca'mızın inaktif aşı adayında inşallah haziranın ortasına kadar Faz 1 çalışmaları biterse, kendi teknolojilerimizle kendi bilim insanlarımızın geliştirdiği ve Türkiye'deki üretim tesislerinde GMP standartlarında ürettiğimiz aşıları test etmiş oluyoruz." bilgilerini verdi.

İnönü Üniversitesi Malatya Teknopark'ta faaliyet gösteren girişimci, hava ve yüzeydeki virüs, bakteri, mantar gibi patojenleri saniyeler içinde kripton gazı içerikli FAR 222 Ultraviyole-C lambayla yok eden cihaz geliştirdi.

Malatya'da savunma sanayi alanında keşif gözlem robotları üzerine çalışan Kemal Karadağ, Japonya ve ABD'de muadilleri bulunan cihazın yeni tip koronavirüs dahil birçok virüs, bakteri, mantar gibi patojenleri yok etmede kullanılabileceğini söyledi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki hareketsizliğin kalp hastalıklarını maskelediğini, bu durumun hayati kalp sorunlarına neden olabildiğini bildirdi.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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