Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

15.05.2021 23:47
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saate 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saate 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Mayıs saat 23.02 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 924 bin 919, ikinci doz aşı 10 milyon 808 bin 689 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 733 bin 608 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 252 bin 923, Ankara'da 2 milyon 84 bin 239, İzmir'de ise 1 milyon 760 bin 709 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862, vefat sayısı 44 bin 537 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

499 bin öğretmen ve okul çalışanına Kovid-19 aşısı imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için Kovid-19 aşısı olma imkanı sağlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Spor Toto Süper Ligi'nin son hafta müsabakalarının ardından yapılacak şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların toplanmaması için valilikleri uyardı.

Tedbirleri ihlal edenlere ceza kesildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye para cezası verildi. Muratlı ilçesinde de Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip piknik yapan 25 kişiye para cezası uygulandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafeteryada bulunan 25 kişiye idari para cezası verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 24 kişiye para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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