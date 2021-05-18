Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

18.05.2021 23:52
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saate 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saate 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 916 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayda geçti, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 294 bin 8'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186 oldu.

Kovid-19 aşı miktarı 26 milyon 743 bini aştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 23.15 itibarıyla 26 milyon 743 bin 161'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 317 bin 816, ikinci doz aşı 11 milyon 425 bin 345 oldu.

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirdi.

BioNTech aşısına ilişkin bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.

Çorum'da tam kapanma döneminde vaka sayısı yüzde 75 azaldı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde aşılama çalışmalarıyla birlikte kentteki vaka sayılarının yüzde 75 oranında azaldığını bildirdi.

Çiftçi, tam kapanma döneminde 3 bin 719 iş yeri, 1027 market, 4 bin 162 özel araç, 1329 toplu ulaşım aracı, 135 konaklama tesisi ve 9 bin 571 kişinin denetlendiğini, tedbirlere aykırı davranan 104 kişiye idari para cezası uygulandığını belirtti.

Etkin denetimlerin yanı sıra vatandaşların uyumlu davranışları ile aşılama çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bu sayede vaka sayımız yaklaşık yüzde 75 oranında düşmüştür." ifadesini kullandı.

Kars'ta iki köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ta iki köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaş sağlığının korunması amacıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerine bağlı Boyuntaş ile Küçükçatma köyleri için karantina kararı alındı.

Koronavirüs, Uğur Şahin, Türkiye, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aboubakar'ı bir türlü konuşturmadılar! Rosier'in takım arkadaşına öpücüğü röportaja damga vurdu Aboubakar'ı bir türlü konuşturmadılar! Rosier'in takım arkadaşına öpücüğü röportaja damga vurdu Yarı çıplak halde hastaneden kaçan psikiyatri hastası ekipleri harekete geçirdi Yarı çıplak halde hastaneden kaçan psikiyatri hastası ekipleri harekete geçirdi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılacağı muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılacağı muhtemel rakipleri belli oldu Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Merak edilen Avrupa rotası belli oldu! İşte temsilcilerimizin oynayacağı elemeler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!

Son Dakika Haberleri
18:40 Enerji santralinde iki hafta arayla peş peşe yangın korkuttu!
17:59 İngiltere'de bir polis memuru, durdurmak için Filistin yanlısı protestocuların yanına gitti, onlara katıldı
17:47 Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!
17:43 Uzman isim açıkladı! İkinci doz aşıda neden daha fazla yan etki görülüyor?
17:36 Galatasaray Yönetimi'nin, Fatih Terim'le derdi bitmiyor! Başarılı teknik adam duyduğu sözler karşısında adeta yıkıldı
17:26 Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı
17:10 Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatıyor! Beşiktaşlı yıldız Aboubakar için teklif yapıldı
17:07 Altının kilogramı 500 bin 450 liraya çıktı
17:02 İmamoğlu sosyal medya üzerinden bildirdi: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz
16:35 Bülent Ersoy'un yıllar önceki mayokinili videosu olay yarattı!
Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber         
00:31
Mehmet Ali Erbil: Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum Mehmet Ali Erbil: Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum         
00:17
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Son anket sonuçları yayınlandı! İşte Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri         
22:17
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit         
21:04
Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor         
19:02
Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı Sosyal medyada salgın sürecini eleştiren savcı hakkında inceleme başlatıldı         
17:26
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi Elon Musk tweet attı, 'Starbase' isimli kripto para birimi 1 saat içinde 14 kat yükseldi         
16:16
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir         
10:16
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 00:58:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement