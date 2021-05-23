Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

23.05.2021 23:45
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Mayıs saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 953 bin 157, ikinci doz aşı sayısı 11 milyon 915 bin 973 oldu. Uygulanan toplam aşı sayısı 27 milyon 869 bin 130 olarak hesaplandı.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 692 bin 323, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 893 bin 959, toplam 4 milyon 586 bin 282, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 312 bin 477, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 2 bin 382, toplam 2 milyon 314 bin 859, İzmir'de birinci doz aşı sayısı 1 milyon 68 bin 305, ikinci doz aşı sayısı 827 bin 466, toplam 1 milyon 895 bin 771 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 710 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, vefat sayısı 46 bin 268 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sırası gelen tarım işçileri aşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılandıklarını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Kovid-19 aşısı uygulandı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, aşı tedarikine göre, tüm turizm çalışanlarının haziran sonunda aşılanmış olacağını belirterek, "Şu an yaklaşık 300 bin turizmcimiz aşılandı. Turizmcilerin üçte ikisinin aşılandığını söyleyebiliriz." dedi.

Ülke genelinde denetimler devam etti

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda ülke genelinde denetimler devam etti. Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye 23 bin 800 lira ceza uygulandı.

Vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Ardahan'ın Çıldır ilçesi Kayabeyi köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararı alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Koronavirüs, Türkiye, Turizm, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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