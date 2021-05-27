Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

27.05.2021 23:46
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 27 Mayıs saat 23.30 itibarıyla 28 milyon 538 bin 909'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 27 Mayıs saat 23.30 itibarıyla 28 milyon 538 bin 909'a ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 673 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu.

Kovid-19 aşı miktarı 28 milyon 538 bin 909'a ulaştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 27 Mayıs saat 23.30 itibarıyla 28 milyon 538 bin 909 oldu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 336 bin 136, ikinci doz aşı sayısı 12 milyon 202 bin 773 oldu.

-"813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanına aşı imkanı sağlandı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, öğretmenler ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulamasının hızla devam ettiğini belirterek, "40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmış oldu." mesajını paylaştı.

Engelli vatandaşların aşılanması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına bugünden itibaren başlanacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabındaki açıklamasında, Kovid-19 aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini belirterek, "Bugünden itibaren tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

"Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz"

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan kampanya için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştı.

Kovid-19 aşılamasına ilişkin çeşitli bilgilerin yer aldığı videolarda, aşının ikinci dozunun yapılmasının ardından bağışıklığın gelişmesinin genellikle birkaç hafta sürdüğü, aşılanan kişilerin, korunsalar bile virüsü almaları durumunda başkalarına bulaştırabileceği uyarıları yapılıyor.

Videolarda, toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulanarak, "Sağlık Bakanlığınca uygulanan Kovid-19 aşıları standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

Yurt genelinde Kovid-19 denetimleri

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte oluşturulan ikna ekiplerinin Ramazan Bayramı'ndan bugüne kadar il genelinde 8 bin civarı vatandaşı aşı olmaya ikna ettiklerini ve aşılarını tamamladıklarını duyurdu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14, Malatya'da 34, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 10, Afyonkarahisar'da 16, İstanbul'da 89 kişi ile 15 iş yeri sahibine salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs, Türkiye, Engelli, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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