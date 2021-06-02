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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

02.06.2021 23:51
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.31 itibarıyla 29 milyon 536 bin 884'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.31 itibarıyla 29 milyon 536 bin 884'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 860 bin 425, ikinci doz aşı 12 milyon 676 bin 459 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 536 bin 884 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 834 bin 46, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 14 bin 472 ve toplamda 4 milyon 848 bin 518, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 381 bin 240, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 966 ve toplamda 2 milyon 444 bin 206, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 136 bin 417, ikinci doz aşı sayısı 882 bin 433 ve toplamda 2 milyon 18 bin 850 doz olarak kayıtlara geçti.

"7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi"

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 586 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu.

Öğretmenler 7 Haziran'dan itibaren aşı olabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Aşı çalışmalarının son safhası olan faz-3 insan deneyleri başlayacak olan ve TÜSEB desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarı ile geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır." diye konuştu.

Koca, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise 7 Haziran'dan itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerin Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Bazı hizmetlere yönelik vergi indirimleri 2 ay daha devam edecek.

Salgından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında 31 Mayıs 2021'e kadar geçerli indirimli oranlarının süresi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2021'e kadar uzatıldı.

Buna göre, indirimi kapsayan hizmet kolları şunlar:

"Yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri."

Türkiye, İsviçre'nin Kovid-19'da "riskli ülkeler" listesinden çıkarıldı

İsviçre'de federal hükümet, salgını önlemek amacıyla 19 Nisan'dan itibaren seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı. Böylelikle, Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler karantina şartından muaf tutulacak.

Tokat'ta karantinayı ihlal eden 25 kişi yurda yerleştirildi

Tokat'ta HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 25 kişi tespit edildi. Bu kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Plevne Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki Çaybaşı köyü Kadı Mahallesi'nin, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 14 gün karantina altına alınmasına karar verildi.

Koronavirüs, Türkiye, Haziran, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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