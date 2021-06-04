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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

04.06.2021 23:12
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 30 milyon 187 bin 532'ye ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 30 milyon 187 bin 532'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 280 bin 804, ikinci doz aşı 12 milyon 906 bin 728 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 187 bin 532 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 923 bin 719, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 58 bin 758, toplamda 4 milyon 982 bin 477, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 437 bin 112, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 79 bin 274, toplamda 2 milyon 516 bin 386, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 170 bin 993, ikinci doz aşı sayısı 895 bin 896, toplamda 2 milyon 66 bin 889 doz olarak kayıtlara geçti.

Günlük vefat sayısı 75 gün sonra ilk kez 100'ün altına geriledi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, en son 20 Mart'ta 95 olarak kayıtlara geçen günlük vefat sayısı, 75 gün sonra tekrar 100'ün altına inerek 94 kişi olarak kayıtlara geçti, hasta sayısı 552 oldu.

Ağır hasta sayısı 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 34 bin 469'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468, vefat sayısı 47 bin 976 oldu.

Yurt genelinde Kovid-19 ile mücadele

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir mahallede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Adana'da 10 yolcu kapasiteli minibüste 14 kişi taşıyan ehliyetsiz sürücüye ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden yolculara para cezası uygulandı.

Koronavirüs, Türkiye, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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