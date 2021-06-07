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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

07.06.2021 00:10
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 23.31 itibarıyla 30 milyon 728 bin 747'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 23.31 itibarıyla 30 milyon 728 bin 747'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 617 bin 855, ikinci doz aşı 13 milyon 110 bin 892 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 728 bin 747 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada saat 23.31 itibarıyla 1 milyon 903 bin 250 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 998 bin 114, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 113 bin 16, toplamda 5 milyon 111 bin 130, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 473 bin 332, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 108 bin 11, toplamda 2 milyon 581 bin 343, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 193 bin 875, ikinci doz aşı sayısı 904 bin 994, toplamda 2 milyon 98 bin 869 doz olarak kayıtlara geçti.

5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 482 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1096 oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 455 bin 452'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980, vefat sayısı 48 bin 164 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

LGS yapıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav, Kovid-19 tedbirleri altında yapıldı. Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve yakınları, 07.00-15.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

-765 yerleşim yerinde seçmen sandık başına gitti

Bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçmenler sandık başına gitti.

Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi için sandık kuruldu.

Böylece, Türkiye genelinde, 765 yerleşim yerinde, Kovid-19 tedbirleri uygulanarak seçime gidildi.

Seçimlerde görev alanlar ile seçmenler, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Muafiyet, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlandırıldı.

Denetimler devam etti

Birçok il, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. İllerde, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde, Kırıkkale'de dernek binasında horoz dövüştürdükleri ve salgın tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 69 şüpheliye 431 bin 250 lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir restoranda bulunan 40 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve salgın kurallarına uymadığı gerekçesiyle 165 bin lira ceza kesildi.

Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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