Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, saat 23.01 itibarıyla 31 milyon 798 bin 941'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 396 bin 436, ikinci doz aşı 13 milyon 402 bin 505 oldu.

Böylece uygulanan doz miktarı, 31 milyon 798 bin 941 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 132 bin 994, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 179 bin 977, toplam 5 milyon 312 bin 971, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 540 bin 948, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 128 bin 004, toplam 2 milyon 668 bin 952, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 244 bin 399, ikinci doz aşı sayısı 921 bin 900, toplam 2 milyon 166 bin 299 doz olarak kayıtlara geçti.

6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690, vefat sayısı ise 48 bin 428 oldu.

"45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaş veya meslek grubu sebebiyle sırası gelenlere zaman kaybetmeden aşı olmalarını söyleyerek "Yarın itibarıyla 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak." dedi.

Çok sayıda aşı geliştirme projesinin devam ettiğini ve birinde son aşamaya gelindiğini belirten Koca, "Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan faz 3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi. Salgın kontrolünün sürekliliği ve aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Koca, aşıların belirli süre ile bağışıklık sağladığı ve iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliliği konusunda bilimsel çalışmaların da devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu konuda bir klinik çalışma da bakanlığımızca planlanmış, hangi aşıların çapraz kullanılabileceği ve yerli aşımızın üçüncü doz olarak kullanımı değerlendirilmektedir. Elde edeceğimiz somut bilimsel verileri sizlerle de paylaşarak yol haritamızı kesinleştirmiş olacağız. Ülkemizde kullanıma giren aşılar ve yerli aşımızın hangi usullerle kullanılabileceğini belirleyeceğiz."

Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, dün BioNTech aşısının kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinde de devrede olacağını açıklamasının ardından randevu alanlara aşı yapılmaya başlandı.

ALO 182, e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alarak başvuran vatandaşlar, aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısının birinci dozunu oldu.