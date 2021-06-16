Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 37 milyon 263 bin 787'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 23 milyon 234 bin 593, ikinci doz aşı 14 milyon 29 bin 194 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 37 milyon 263 bin 787 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 4 milyon 249 bin 958, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 290 bin 340, toplam 6 milyon 540 bin 298, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 982 bin 828, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 176 bin 650, toplam 3 milyon 159 bin 478, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 572 bin 258, ikinci doz aşı sayısı 960 bin 194, toplam 2 milyon 532 bin 452 doz olarak kayıtlara geçti.

6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 221 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 548 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249, vefat sayısı ise 48 bin 950 oldu.

Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki vatandaşların aşı randevuları açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşıların son bir haftada çalışma, eğitim, sanat ve kültür hayatından pek çok meslek ve yaş grubundan insanın erişimine açıldığını hatırlatarak, "Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz." dedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattıklarını duyurarak, "Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." ifadelerini kullandı.

Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran'da yayımladığı genelgede, nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği belirtilmişti.

Böylece 15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalarla kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.

Yurt genelinde Kovid-19 ile mücadele

Sağlık Bakanı Koca'nın üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerce yerinde aşı uygulamasına başlandığını açıklamasının ardından yurt genelindeki organize sanayi bölgelerinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı. Vatandaşların gösterdiği ilgi nedeniyle aşı merkezlerinde yoğunluk yaşandığı dikkati çekti.

Samsun'da Kovid-19 testleri pozitif olması nedeniyle evlerinde karantinada bulunması gereken 2 kişi, jandarma ekiplerince dışarıda yakalanmaları sonrasında yurda yerleştirildi.