Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 48 milyon 386 bin 796'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 33 milyon 426 bin 993, ikinci doz aşı 14 milyon 959 bin 803 oldu. Böylece doz miktarı 48 milyon 386 bin 796'ya yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 454 bin 509, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 448 bin 275, toplam 8 milyon 902 bin 784, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 751 bin 318, ikinci doz 1 milyon 253 bin 523, toplam 4 milyon 4 bin 841, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 222 bin 987, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 15 bin 714, toplam 3 milyon 238 bin 701 doz olarak kayıtlara geçti.

İyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 431 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 751 oldu, 5 bin 327 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 328 bin 966'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310, vefat sayısı 49 bin 634 oldu.

" Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok vaka görülen iller"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

Bazı ülkelerden gelen uçuşlar durduruldu

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelgeyle Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelenlerden de Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu talep edilecek.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için ise uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Mobil aşı uygulamasına devam edildi

Mobil aşı ekipleri Türkiye genelinde yerinde aşı uygulamasıyla vatandaşları ev ve iş yerlerinde aşılamaya devam etti.

Çorum'un İskilip ilçesi Aşağıörenseki köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Adıyaman'da ise 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Tokat'ta karantina kurallarını ihlal eden 24 kişi yurda yerleştirildi.