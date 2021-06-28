Üye Girişi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

28.06.2021 23:53
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 48 milyon 386 bin 796'ya ulaştı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 48 milyon 386 bin 796'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 33 milyon 426 bin 993, ikinci doz aşı 14 milyon 959 bin 803 oldu. Böylece doz miktarı 48 milyon 386 bin 796'ya yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 454 bin 509, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 448 bin 275, toplam 8 milyon 902 bin 784, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 751 bin 318, ikinci doz 1 milyon 253 bin 523, toplam 4 milyon 4 bin 841, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 222 bin 987, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 15 bin 714, toplam 3 milyon 238 bin 701 doz olarak kayıtlara geçti.

İyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 431 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 751 oldu, 5 bin 327 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 328 bin 966'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310, vefat sayısı 49 bin 634 oldu.

" Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok vaka görülen iller"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

Bazı ülkelerden gelen uçuşlar durduruldu

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelgeyle Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelenlerden de Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu talep edilecek.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için ise uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Mobil aşı uygulamasına devam edildi

Mobil aşı ekipleri Türkiye genelinde yerinde aşı uygulamasıyla vatandaşları ev ve iş yerlerinde aşılamaya devam etti.

Çorum'un İskilip ilçesi Aşağıörenseki köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Adıyaman'da ise 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Tokat'ta karantina kurallarını ihlal eden 24 kişi yurda yerleştirildi.

İstanbul, Türkiye, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona çok yakın 23:57 Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona çok yakın Aaron Boupendza, Atalanta forması giymeye çok yakın 23:18 Aaron Boupendza, Atalanta forması giymeye çok yakın Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi 22:33 Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu 22:12 Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu 21:07 "Söke söke" polemiğine Meral Akşener de dahil oldu: Kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz 7 il için korkutan deprem uyarısı: 28 milyon kişi etkilenecek 19:24 7 il için korkutan deprem uyarısı: 28 milyon kişi etkilenecek
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda 18:58 Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı 17:59 Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı

Son Dakika Haberleri
18:54 Eski kocası tarafından saldırısına uğrayan kadın, korkunç anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
18:48 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
18:33 6 ülkeyle uçuşlar durdu! İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi
18:27 Zlatan Ibrahimovic'in hayatı film oluyor! Fragmanını paylaştı bile
17:52 Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
17:47 Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık anlaşmaya vardı
17:33 Son dakika: Teklif Meclis'te kabul edildi, Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirket oluyor
17:30 Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz transferi için Keçiörengücü'ne Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş'u önerdi
17:11 Fatih Terim'den, Yedlin'e dikkat çeken tepki: Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize
17:08 Londra metrosunda patlama! Siyah duman tabakası tüm şehri kapladı
Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor Açıklamalarıyla herkese meydan okuyordu! Kim Jong-un günden güne eriyor         
00:12
Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı Koronavirüste kokteyl aşı mucizesi! Daha iyi koruma sağladı         
23:49
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu Meyadin'den, ABD'nin kontrolündeki petrol sahasına füze saldırısı         
22:31
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında ilk yorum: Şaşırdım Kılıçdaroğlu'ndan CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında ilk yorum: Şaşırdım         
21:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
18:49
21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu 21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu         
17:54
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde Delta varyantına İngiltere'den de açıklama geldi: Hayatını kaybeden 109 kişi 50 yaşın üzerinde         
17:40
Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek Volkswagen, 2035'ten sonra dizel, benzin ve LPG'li araç üretmeyecek         
16:15
Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?         
14:46
BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı         
14:33
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek         
12:17
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 00:25:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement