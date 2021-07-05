Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 53 milyon 747 bin 219'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 5 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 53 milyon 747 bin 219 olarak gerçekleşti.

Yapılan aşı İstanbul'da 9 milyon 839 bin 52, Ankara'da 4 milyon 427 bin 328, İzmir'de ise 3 milyon 600 bin 615 doz olarak kayıtlara geçti.

"İyileşen sayısı 4 bin 735 oldu"

Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki günlük Kovid-19 verilerine ilişkin yayınladığı yenilenen tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 735 oldu.

Tabloya göre, saat 19.00 itibarıyla, 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,40, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 25,55 olarak kayda geçti.

Öte yandan, 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu il yüzde 79,8 ile Muğla oldu.

Kırkpınar güreşlerine seyirci alınacak

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için er meydanına kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını belirtti.

Adıyaman'da, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine farklı mahallelerdeki 14 evde karantina uygulaması başlatıldı.