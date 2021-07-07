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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

07.07.2021 23:31
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 55 milyon 417 bin 608'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 55 milyon 417 bin 608'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 7 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 36 milyon 911 bin 277, ikinci doz aşı 16 milyon 232 bin 346 oldu. Böylece doz miktarı, 55 milyon 417 bin 608'e yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 7 milyon 31 bin 749, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 689 bin 891, toplam 10 milyon 92 bin 109, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 970 bin 12, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 368 bin 275 bin, toplam 4 milyon 548 bin 759, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 412 bin 495, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 107 bin 397, toplam 3 milyon 718 bin 479 doz olarak kayıtlara geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şırnak, Batman, Ağrı, Bingöl olarak sıralandı.

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,42, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 26,11 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 808 bin 351 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 879 bin 365'i birinci doz, 16 milyon 209 bin 662'si ikinci doz, 2 milyon 260 bin 351'i üçüncü doz olmak üzere toplam 55 milyon 349 bin 378'e yükseldi.

"Aşınızı olarak mücadeleye katılın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Koca, "Ülkemizde hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun, anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir. Benzer şekilde, hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarımızdan oluşturabilirler. Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşlara geç olmadan Kovid-19 aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların yüksek olduğu Muğla'da Vali Orhan Tavlı, üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Samsun Valiliği, polis ekiplerince haziranda Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinayı ihlal eden 25 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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