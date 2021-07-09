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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

09.07.2021 23:14
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 57 milyon 111 bin 911'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 57 milyon 111 bin 911'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 9 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 57 milyon 111 bin 911 olarak gerçekleşti.

Yapılan aşı İstanbul'da 10 milyon 354 bin 79, Ankara'da 4 milyon 700 bin 925, İzmir'de ise 3 milyon 830 bin 348 doz olarak kayıtlara geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu.

"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun." ifadesini kullandı.

"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez." uyarısını yapan Koca, vatandaşlara randevularını alarak aşılarını olma çağrısında bulundu.

"Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Diyarbakır Sur ilçesindeki tarihi Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine, aşılamada kademe sistemini ayrıca yaş gruplarına göre getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"BioNTech'ten gelen bir miktar aşı var, aynı şekilde Sinovac'tan bir miktar aşı geldi, geliyor ve bütün bunlarla beraber de en yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız. Tabii şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Aşı olma noktasında aynen batı illerinde nasıl oluyorsa ben Diyarbakır'da da süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum. Çünkü ne kadar aşıyı buralarda teşvik edersek, ne kadar aşı olayını rağbetle kabullenirsek buralarda da Kovid olayı daha da azalacaktır, daha da düşecektir. Şu an itibarıyla oranda Diyarbakır'da biraz sıkıntımız var. Ama ben bunu aşacağımıza inanıyorum. Çünkü orta Anadolu, batı, buralarda biliyorsunuz oran gayet olumlu istikamette gelişiyor. Dolayısıyla Diyarbakırımızda da bu oranı süratle aşağı çekeceğiz."

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde PCR testi zorunlu olacak

Edirne İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ne girişte oluşturulan kontrol noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Valiliği'nin koordinesinde salgın tedbirleri aldıklarını belirtti.

Kırkpınar'a katılan pehlivanların PCR testlerini yaptıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yanlarında PCR testiyle gelmeyenleri Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde PCR testine tabi tutuyoruz. PCR negatif olmadan müsabakalara çıkamıyorlar. Hem saha içerisinde hem saha dışında 112, hastane ve UMKE ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Tüm uzmanlarımız olabilecek kazalara ve sıkıntılara karşı hazır durumda beklemekte. 100'ün üzerinde sağlık personelimiz var. Sahada aktif görev alıyorlar. 7 adet 112 ekibimiz var. Ekiplerimiz müsabakalar boyunca standart olarak yerinde kalacak. Yine güreş öncesi sağlık muayenelerini yapıyoruz kişilerin. Uygun olmayanları güreş alanına almıyoruz. Güreşmelerine izin vermiyoruz."

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 3. doz aşısını yaptırdı.

Adıyaman'da 6 evde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Talas Belediyesinin salgın nedeniyle ara verdiği Açık Havada Sinema Günleri, yarın sinemaseverlerle yeniden buluşacak.

COVIRAN Bereket, Diyarbakır, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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