Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 57 milyon 803 bin 820'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 37 milyon 721 bin 92, ikinci doz aşı sayısı 17 milyon 189 bin 692 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 57 milyon 803 bin 820'ye yükseldi.

İstanbul'da 10 milyon 529 bin 183, Ankara'da 4 milyon 760 bin 390, İzmir'de ise 3 milyon 882 bin 614 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 27,63 olarak kayıtlara geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı olarak sıralandı.

Öte yandan Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

Bartın'da Kovid-19'un Delta varyantına rastlanması nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı

Bartın'da, kentte ve çevre illerde Kovid-19'un Delta varyantının görülmesi nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.