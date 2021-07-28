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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

28.07.2021 23:21
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 69 milyon 900 bin 642'ye ulaştı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 69 milyon 900 bin 642'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 28 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 217 bin 710, ikinci doz aşı sayısı 25 milyon 253 bin 399 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 69 milyon 900 bin 642'ye yükseldi.?

İstanbul'da 12 milyon 892 bin 539, Ankara'da 5 milyon 610 bin 423, İzmir'de ise 4 milyon 694 bin 365 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 40,53 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 197 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez." ifadelerini kullandı.

İllerde aşılama çalışması

Sivas Valisi Salih Ayhan, ildeki Kovid-19 salgınındaki son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "En büyük silahımız aşı. İlimizin aşı sayısına baktığımızda aşılama yüzdemiz 61,7 oldu. Toplam 600 bin doz aşı yaptık." ifadelerini kullandı.

Ayhan, normalleşme sürecindeki son iki haftanın pozitif vaka oranlarına ilişkin, "10-16 Temmuz dönemi vaka oranımız 100 binde 60,56 olarak gerçekleşti. 17-23 Temmuz döneminde ise bu rakam 69,98'e yükseldi. Bayram yoğunluğu dolayısıyla burada bir artış söz konusu ama kontrol edilebilir durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı yaptırana bisiklet

Kilis Valiliği, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşların aşı olmasını teşvik etmek amacıyla çekilişle bisiklet hediye edecek. 26 Temmuz-1 Ağustos arasında birinci doz aşı yaptıranlar arasında çekilişle 5 bisiklet dağıtılacak.

Çorum ve Kastamonu'da 2 köy karantinaya alındı

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı İnal köyüne Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde de bir köyde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Karantina uygulaması başlatılan iki köyde yaşayanların temel ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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