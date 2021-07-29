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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

29.07.2021 23:25
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Ülke genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 71 milyon 300 bin 152'ye ulaştı.

Ülke genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 71 milyon 300 bin 152'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 541 bin 97, ikinci doz aşı sayısı 26 milyon 110 bin 767 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 71 milyon 300 bin 152'ye yükseldi.?

İstanbul'da 13 milyon 108 bin 655, Ankara'da 5 milyon 698 bin 973, İzmir'de ise 4 milyon 769 bin 291 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 41,84 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 463 oldu.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22 bin 161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgından korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının Aydın ve Eskişehir'de yüzde 75'in, Aksaray ve Şırnak'ta yüzde 55'in üzerine çıktığını bildirdi.

Ayrıca Koca, Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini açıkladı.

Sanatçılardan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında müzisyen Hayko Cepkin ve oyuncu Şerif Sezer'in yer aldığı kamu spotları hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan kamu spotlarını paylaştı.

Kamu spotlarında, Cepkin ve Sezer, vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Ülke genelindeki aşılama çalışmaları

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, birinci doz Kovid-19 aşılamasında yüzde 65'i geçen kentin aşı tablosunda renginin sarıya döndüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmaları kapsamında Trakya'da 2 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli ürünlerinden fındığın hasadı için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Çaykara ilçesinde yaşayan ve gördüğü paylaşımlardan etkilenerek ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırmak istemeyen 52 yaşındaki Fatma Baltacı'yı telefonla arayarak, aşı olmaya ikna etti.

Kilis'te bir otel, Kovid-19'la mücadele kapsamında kentte başlatılan aşı seferberliğine destek için teşvik kampanyası başlattı. Otel, birinci ve ikinci doz aşısını yaptıran çiftlere düğün, nişan gibi organizasyonlarda yüzde 50 indirim uygulayacak.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Kovid-19'la mücadele kapsamında düşük seviyede olan aşılama oranının artırılması için aşı yaptıranlar arasında kura ile belirlenen gençlere tablet hediye edilecek.

COVIRAN Bereket, Eskişehir, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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