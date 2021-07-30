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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

30.07.2021 23:20
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Ülke genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 72 milyon 722 bin 544'e ulaştı.

Ülke genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı, saat 23.00 itibarıyla 72 milyon 722 bin 544'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 30 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 881 bin 350, ikinci doz aşı sayısı 27 milyon 4 bin 288 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı, 72 milyon 722 bin 544'e yükseldi.?

İstanbul'da 13 milyon 351 bin 5, Ankara'da 5 milyon 789 bin 668, İzmir'de ise 4 milyon 849 bin 372 doz aşı yapıldı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,79, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,28 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 460 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 83 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 752 oldu.

Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altında tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, hafta sonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." ifadesini kullandı.

"Halkımızın bayramdaki yaşam tarzı her şeyi bir yerde tersine çevirdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de toplam yaklaşık 72 milyon doz aşı yapıldığını ifade eden Erdoğan, "Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken Türkiye olarak hamdolsun biz, böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek BioNTech, bütün bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz, bunu devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, ilk kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Çünkü bayram, açık söylüyorum her şeyi bir yerde, bayramdaki halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Bunu nereden biliyoruz? Önümüze gelen rakamlardan görüyoruz. Bu rakamlarda tabii durum maalesef aleyhe döndü. Bunu tekrar bizim lehe döndürmemiz lazım. Eğer olumlu istikamette bir gelişme olursa vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili bir derdimiz yok. Tam aksine normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içerisindeyiz. Onun için de bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız."

Ülke genelindeki aşılama çalışmaları

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19 ile mücadelede "aşı kartı" uygulamasının hayata geçirilmesi önerisinde bulundu.

İzmir'de iş dünyasının temsilcileri, Kovid-19 karşı mücadelede, restoran, lokanta ve benzeri işletmelerin daha az etkilenmesi için "aşı kartı" uygulamasının getirilmesini talep etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat, milletvekilleri Yusuf Başer ve İbrahim Ethem Sedef ile protokol üyeleri, Kovid-19 aşı farkındalığını artırmak amacıyla 3. doz aşılarını kent meydanındaki çadırda yaptırdı.

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce, Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası hayata geçirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, başlattıkları kampanya kapsamında, Kovid-19 aşısı yaptıranlara kampanyaya katılan iş yerleri tarafından indirim uygulanacağını bildirdi.

Sivas'ta belediye ekipleri, Kovid-19 aşısı için randevu alan yaşlı çifti, ulaşım sorunu yaşadıkları için evlerinden özel araçla alıp sağlık merkezine götürdü.

İllerdeki karantina uygulamaları

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Adıyaman'da 20 ev, Bitlis'in Hizan ilçesinde 2 köy karantinaya alındı.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

COVIRAN Bereket, Türkiye, Edirne, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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