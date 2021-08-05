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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

05.08.2021 23:27
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,32 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı, saat 23.15 itibarıyla 74 milyon 994 bin 984'e yükseldi.

Birinci doz aşı vurulan sayısı 41 milyon 468 bin 940, ikinci doz aşı vurulan sayısı 28 milyon 194 bin 744 oldu.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Siirt, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Tedbirlere uyun, aşınızı olun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kovid-19 Aşı İş birliği Forumu'na video konferans yöntemiyle katılan Bakan Koca, Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarına ilişkin tartışmaların, salgının ikinci yılında hala sürüyor olmasının, durumun aciliyeti ile çeliştiğini belirterek, bu konuda uluslararası iş birliğinin hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Bakan Koca, illere göre 24-30 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı.

Son bir haftada vaka sayısının en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis'te arttığı bilgisini paylaşan Koca, "Daha çok aşı olan kişi, daha az salgından etkilenmek demek. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

Turkovac'ın klinik çalışmaları için gönüllü olmak isteyenlerin e-Nabız'dan başvuruları yapabilecek

Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac'ın klinik çalışmaları için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız mobil uygulamasından da alınmaya başlandı.

Salgın tedbirleri kapsamında Karabük'te bir köy ile bir mahalledeki bazı evlerde, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kırsal bir mahallede ve Adıyaman'da 36 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Eskişehir'de mevsimlik tarım işçilerine, kaldıkları çadırlarda Kovid-19 aşıları uygulandı.

Koronavirüs Tablosu, COVIRAN Bereket, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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