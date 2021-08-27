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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

27.08.2021 23:34
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,57, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,62 olarak kayda geçti.

Türkiye'de saat 23.23 itibarıyla yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 485 bin 296'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 737 bin 751 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vefat sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Vaka sayımız düne göre az olsa da çok yüksek. Ama şu salgından bayram kutlar gibi çıkmak da var. Hep birlikte tedbirlere uyup, aşılarımızı olmaya bağlı." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin yüzde 84'ü ilk doz aşısını oldu

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"

Kırmızı renkli tek il Şanlıurfa, turuncu oldu

Adıyaman'daki 89 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kayseri, 18 yaş üstü birinci doz yeni tip koronavirüs aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi", Ağrı "sarı" kategorisine ulaşırken kırmızı renkli tek il olan Şanlıurfa da "turuncu" bölümünde yerini aldı.

Karabük'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde aynı aileden 3 kişi, yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Turuncu kategoriye geçen Şanlıurfa'da, 75 mobil ekip sahada Kovid-19 mücadele kapsamında aşılama çalışması yürütüyor.

Salgınla mücadele amaçlı alınacak tedbirler

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler esas alınacak.

Bu kapsamda servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen/çalışanlar, kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanılacak. Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacak, araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak.

TURKOVAC aşısı gönüllülere uygulanıyor

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısı "TURKOVAC", faz 3 çalışmaları kapsamında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesinde 45 yaşındaki Mustafa Altuntaş'a Türkiye'nin ilk yerli Kovid-19 aşısı yapıldı.

"İstanbulumuza mavi renk çok yakıştı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, "İstanbulumuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum." bilgisini paylaştı.

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


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