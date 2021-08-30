Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan verilere göre, 30 Ağustos saat 19.00 itibarıyla İstanbul'da aşı yaptıranların oranı yüzde 75,8, Ankara'da ise yüzde 83 oldu. İzmir'de aşı yaptıranların oranı ise yüzde 83,8 olarak gerçekleşti.

Birinci doz aşı yaptıranların sayısı 47 milyon 929 bin 111'e yükselirken, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 36 milyon 765 bin 581 ve üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı ise 8 milyon 394 bin 223 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,22 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,23 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 401 oldu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 313 bin 482 doz aşı uygulandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Yeni vaka sayımız 19 bin 557 yerine 9 bin 557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef. Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz."