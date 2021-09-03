Üye Girişi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

03.09.2021 23:32
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 527 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,26, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 378 bin 383'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 813 bin 77 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22 bin 857 yeni vaka, 276 can kaybı. Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi gönderildi.

Buna göre, halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek. Bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. 14'üncü gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif olanlar ise sonucun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14'üncü günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan gelenlerden, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi sonucunun ibrazı talep edilecek. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan, ­Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıkları ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler ülkeye girişte karantina uygulamasından muaf tutulacak.

DSÖ veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenler ise ikametgahlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınacak, karantina sürecinin 10'uncu gününde PCR testine tabi tutulacak. 10'uncu gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina sonlandırılacak. 10'uncu günde PCR testi yaptırmayanlar 14 gün süreyle karantinada tutulacak. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yayımlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilecek.

Afganistan'dan gelenler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin olarak 1 Temmuz tarihli genelgeyle getirilen hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

Diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson&Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozun üzerinden en az 14 gün geçtiğini belgeleyenler karantina tedbirlerinden muaf olacak. İlk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden de negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak.

Bu ülkelerden gelenlerden Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı istenecek.

12 yaş altındaki çocuklar Türkiye'ye girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-­gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri "SARS­CoV­2 PCR testi" ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Türkiye'ye girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgeler hava yolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilecek, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesi sağlanacak. Belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden dolayı ortaya çıkan sorumluluk, taşıyıcı şirket tarafından karşılanacak.

Sağlık Bakanlığınca tüm sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda "Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberi" doğrultusunda tedavileri yapılacak. Test sonuçları pozitif çıkanlar ile yakın temasta bulundukları kişiler, kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süreyle izolasyona alınacak ve 10'uncu günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon koşulları sonlandırılacak. Bu kişilerden Delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşulları 14'üncü günün sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacak.

Türkiye'ye giriş yapacak Türk vatandaşlarına uygulanacaklar

Sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak Türk vatandaşlarına uygulanacak tedbirler de genelgede yer aldı.

Türk vatandaşları, iki doz aşısını yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgelemeleri halinde ülkeye giriş yapabilecek. Girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz eden Türk vatandaşlarının da girişine izin verilecek.

Belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyenlerin sınır kapılarında PCR testi uygulandıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak.

Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlar, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında izolasyona alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyon sürdürülecek.

Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 81 il valiliğine, işverenlerin, işçilerinden isteyeceği PCR testi ile işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli genel yazı gönderdi.

Yazıya göre, Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere iş yerinde kayıt altında tutulacak.

İllerde yaşananlar

Adıyaman'da bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine farklı mahallelerdeki 221 ev karantinaya alındı.

Adana'da bazı camilerde, mobil aşı ekiplerince cuma namazı öncesi ve sonrasında vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulandı.

Marmaris Cruise Port Limanı, Kovid-19 nedeniyle 21 ay sonra yolculu ilk kruvaziyeri ağırladı. Bahama bayraklı "Blue Sapphire" isimli gemiden inişlerinde halk oyunları gösterisiyle karşılanan yolculara, lokum ve yöresel gazoz ikram edildi.

Samsun'da veliler ve okul servis şoförlerinin aşılanması, ikinci ve üçüncü doz aşı oranının artırılması amacıyla başlatılan "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyasına konvoy düzenlenerek destek verildi.

Kırıkkale'de sona ermesine saatler kala karantina kuralını ihlal eden otomobil sürücüsü Y.Ö'ye 4 bin 50 lira ceza kesildi.

COVIRAN Bereket, PCR Testi, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi 23:07 Kıyafetleri teker teker patlıyor! Genç kadına göğüs küçültme ameliyatı da fayda etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de tek tek vatandaşları dinledi 22:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de tek tek vatandaşları dinledi Tanju Özcan'dan 22:10 Tanju Özcan'dan "Durumunu değerlendireceğiz" diyen partisine yanıt: Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim
Arif Verimli'den 20:12 Arif Verimli'den "Müge Anlı sözünüzü bilerek kesmez" mesajına olay yanıt Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu 19:54 Çin efsanesi gündem oldu! İşte ömrü uzatan vücuttaki yeniden başlat tuşu Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi 18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış 16:18 Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti 14:18 Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti

Son Dakika Haberleri
18:39 MHP lideri Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor
18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber
18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi
18:02 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı
17:53 Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı
17:47 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
17:39 Sel bölgesindeki elektrik arızasına bakmaya giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
17:35 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
17:33 Sürücüsünün sara krizi geçirdiği araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
17:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar
Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü Emre Akbaba, eski takımı Alanyaspor'a döndü         
23:21
Halı sahadaki kavgada tüfeğe sarıldı! Futbol oynamayı bırakıp birbirlerine girdiler Halı sahadaki kavgada tüfeğe sarıldı! Futbol oynamayı bırakıp birbirlerine girdiler         
23:02
Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı Ivana Sert deniz kenarından bikinili pozunu paylaştı         
22:52
Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten Akşener'in paylaşımıyla gündeme geldi! Valilik'ten "Çengi" açıklaması: Böyle bir ifade kesinlikle kullanılmadı         
20:49
Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi Taliban, kontrolünde olmayan son vilayet Pencşir'i de ele geçirdi         
20:05
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş Yanarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılırken babasının ve kız kardeşinin adını vermiş         
17:52
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor Çalıştığı fabrikada işten çıkarılınca hayatı değişti! Şimdi ağzını bile açmadan milyonlar kazanıyor         
11:53
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Tam 1300 yıldır aynı yerde duruyor! Kazı yapan Türk bilim insanları bebek ayak izlerine rastladı Tam 1300 yıldır aynı yerde duruyor! Kazı yapan Türk bilim insanları bebek ayak izlerine rastladı         
11:00
Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi Tuvalet için kazılan foseptik çukurundan tarih fışkırdı! Kazdıkça tünelde daha da ilerledi         
09:57
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 23:46:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement