Üye Girişi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

08.09.2021 22:45
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,31 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 753 bin 961 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.

"Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23 bin 914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkan tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, bir başka paylaşımında da Iğdır ve Aksaray'ın yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi risk grubundaki illerin arasında olduklarını ve ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs Bilim Kurulu, çevrim içi toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, okullar ve öğrencilerin durumunu yakından izleyerek, Kovid-19 tedbirlerini güncelleyeceklerini bildirdi.

Bakan Koca, "aşısı tamamlanmış kişilerin", 2 doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA aşısı olan kişiler olduğuna dikkati çekti.

Koca, "Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun, koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır." açıklamasında bulundu.

Üç doz aşı olanların vaka sayıları içindeki oranının yüzde 2'den daha az olduğuna işaret eden Koca, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun." uyarısında bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Adıyaman'da 105 evde karantina

Antalya'da tüm sağlık personeline getirilen yıllık izin yasağının kaldırıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 6 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Adıyaman'da 105 evde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kent meydanına park edilen mobil aşı tırında randevusuz aşı yapılıyor.

Kütahya'da karantina kararını ihlal ettiği belirlenen öğrenci servisi şoförü otele yerleştirildi.

Yevgeniy Ziniçev, Koronavirüs, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrine açığız 23:20 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrine açığız Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı 22:48 Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 3. dozlar 5-6 ay sonra yapılmalı 21:36 Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 3. dozlar 5-6 ay sonra yapılmalı
Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir 21:14 Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a olay gönderme: Katar'ın sıcak havası adalesine iyi gelmiştir Meteoroloji'den Perşembe için şiddetli sağanak uyarısı! Onlarca şehrimizi etkileyecek 20:58 Meteoroloji'den Perşembe için şiddetli sağanak uyarısı! Onlarca şehrimizi etkileyecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız 20:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim alması için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı 19:56 Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda 19:44 İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda

Son Dakika Haberleri
18:59 Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler
18:32 Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor
18:13 Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı
18:11 Mersin'de üretilen ejder meyvesi, Irak'taki Amerikan askerlerine satılıyor
18:09 Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması
18:07 Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı
18:03 Aşı yaptırmayan iki anne koronadan hayatını kaybetti! Arkalarında 3 öksüz bebek kaldı
17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
17:25 Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı
Denizlerin esrarengiz yaratığı! Ağzını bedeninden katbekat daha fazla açıp, önüne geleni yutuyor Denizlerin esrarengiz yaratığı! Ağzını bedeninden katbekat daha fazla açıp, önüne geleni yutuyor         
23:35
Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı Miss Turkey 2021 birincisi seçilen Dilara Korkmaz tacını taktı         
22:59
Aşılamanın düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yoğun bakım servisleri dolup taştı Aşılamanın düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yoğun bakım servisleri dolup taştı         
22:22
Son Dakika! Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti, 23 bin 914 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti, 23 bin 914 yeni vaka tespit edildi         
21:18
Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini vurdu! Çevredekilere Sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini vurdu! Çevredekilere "Yaklaşırsanız sizi de vururum" dedi         
20:59
Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak         
20:58
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi         
19:52
Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı Area Başkanı Murat Karan paylaştı! CHP, girdiği iki tartışma sonucu anketlerde zirve yaptı         
19:34
Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor         
18:32
Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi         
18:26
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda ortaya çıktı         
18:08
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi         
15:57
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı         
15:46
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 23:55:49. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement