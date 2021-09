Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Son Dakika

Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,31 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 753 bin 961 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.

"Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23 bin 914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkan tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, bir başka paylaşımında da Iğdır ve Aksaray'ın yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi risk grubundaki illerin arasında olduklarını ve ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs Bilim Kurulu, çevrim içi toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, okullar ve öğrencilerin durumunu yakından izleyerek, Kovid-19 tedbirlerini güncelleyeceklerini bildirdi.

Bakan Koca, "aşısı tamamlanmış kişilerin", 2 doz inaktif aşı olup, ikinci doz aşısından 3 ay sonra hatırlatma dozunu da yaptıran veya son 6 ay içinde iki doz mRNA aşısı olan kişiler olduğuna dikkati çekti.

Koca, "Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun, koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır." açıklamasında bulundu.

Üç doz aşı olanların vaka sayıları içindeki oranının yüzde 2'den daha az olduğuna işaret eden Koca, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun." uyarısında bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Adıyaman'da 105 evde karantina

Antalya'da tüm sağlık personeline getirilen yıllık izin yasağının kaldırıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 6 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Adıyaman'da 105 evde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kent meydanına park edilen mobil aşı tırında randevusuz aşı yapılıyor.

Kütahya'da karantina kararını ihlal ettiği belirlenen öğrenci servisi şoförü otele yerleştirildi.