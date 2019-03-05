Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sakar Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Bytyqi ile Görüştü

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sakar Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Bytyqi ile Görüştü

1 saat önce

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Shyqiri Bytyqi ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sakar Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Bytyqi ile Görüştü, System.String[]
Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Shyqiri Bytyqi ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Shyqiri Bytyqi'yi makamında ziyaret etti. Sakar ve Bytyqi görüşmesinde iki ülke arasında eğitim konusundaki ilişkilerin ilerletilmesi gerektiği konuşuldu.

Görüşmeyle ilgili Kosova Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bytyqi'nin, Türkiye'nin başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda Kosova'ya sunmuş olduğu destekten dolayı Büyükelçi Sakar'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Bakan Bytyqi'nin, Kosova'da eğitim kalitesinin artırılması adına var olan işbirliğinin devam etmesini talep ettiği, Büyükelçi Sakar'ın ise, Türkiye'nin eğitim alanındaki işbirliğinin daha da ilerletilmesi için kararlı olduğunu ve eğitim alanında önemli sayılan projelere devam etmekte hazır olduğunu belirttiği aktarıldı.

Öte yandan görüşmede Sakar'ın Kosova'da Türklerin ana dillerinde eğitim görmelerine imkan tanınmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:35 Kaynak: İHA

Politika
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