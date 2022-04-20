Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği Benin'de iftar verdi - Son Dakika
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Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği Benin'de iftar verdi

20.04.2022 02:30
Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği Benin'de iftar verdi

Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen ve 2018'de açılan Adjohoun TİKA Sağlık Merkezi yerleşkesinde iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından inşa edilen ve 2018'de açılan Adjohoun TİKA Sağlık Merkezi yerleşkesinde iftar programı düzenledi.

Programa, Türkiye'nin Kotonu Büyükelçisi Onur Özçeri, Adjohoun Belediye Başkanı François Zannou Gbo, sağlık merkezi ve bağlı olduğu Adjohoun Hastanesi yetkilileri, Oueme bölgesi koordinatörü Antoine Bonou ve çok sayıda davetli katıldı.

Program sırasında, sağlık merkezinin inşa sürecinde yer alan merhum Kotonu Büyükelçisi Turgut Kural da anıldı.

Büyükelçi Özçeri, AA muhabirine, iftar programını TİKA'nın katkılarıyla düzenlediklerini belirterek, "2018 yılında açılan TİKA Sağlık Merkezindeki personele desteğimizi dile getirdik, hasta ve yakınlarını mutlu etmeye çalıştık. Sağlık merkezinin bulunduğu Oueme bölgesi, hem çok verimli topraklara sahip bir vadi hem de Benin'in en yoksul bölgelerinden birisi. Bölge halkına yardımlarımızı TİKA ile koordineli şekilde sağlık merkezi üzerinden yapıyoruz. Merkezde 2020'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede koruyucu maske ve dezenfektan yardımı da yapmıştık."

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Türkiye, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği Benin'de iftar verdi - Son Dakika


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