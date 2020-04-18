Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor

6 saat önce

Türkiye'nin, Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor, System.String[]

Türkiye'nin, Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koordinasyonunda sürdürülen koronavirüs ile mücadele kapsamında, birçok sağlık tesisinin de kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

Pandemi ile mücadele sürecinde binlerce sağlık çalışanı gece gündüz demeden fedakarca görev yaparken, diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapım çalışmaları hızlanan birçok sağlık üssünde de hizmet yarışı için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projeleri kapsamında hizmete alınan hastaneler, ülkenin dört bir yanında koronavirüs ile mücadeleye etkin şekilde destek verirken, bu savaşta yer almaya hazırlanan iki yeni hastanenin de inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Şehre kazandırılacak iki yeni hastane ile mücadele daha da güç kazanacak

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında hizmete sunulan hastaneler yeni tip koronavirüs ile mücadelede önemli katkılar sağlarken, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle de dikkati çekiyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin en önemli sağlık tesislerinden biri olmaya aday Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesindeki çalışmalarda sona gelindi.

İlk etabı 20 Nisan'da hizmete alınacak olan hastanenin açılışı için geri sayım başlarken, çalışmalar son hızla devam ediyor. Hastanenin mayıs ayı itibarıyla tam kapasitesiyle hizmete geçmesi planlanıyor.

İstanbul'un hizmet yarışına önemli katkılar sağlayacak Göztepe Şehir Hastanesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk etabının eylül ayında hizmete açılacağı müjdelenen Göztepe Şehir Hastanesi, aynı zamanda Türkiye'nin en modern sağlık merkezlerinden de biri olacak.

Öte yandan 45 gün içerisinde şehre kazandırılması planlanan Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesinde yapımı devam eden hastanelerde de hummalı çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden hastaneleri havadan inceledi

Çalışmaları yakından takip eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesini helikopterle havadan inceledi.

Erdoğan, inceleme sırasında inşaat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi de aldı.

Sağlık Bakanı Koca inşaat çalışmaları süren hastanelerde inceleme yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sırasıyla Sancaktepe'de ve Atatürk Havalimanı yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden hastanelerle Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca'ya incelemeler sırasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

"İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz"

İncelemelerin ardından Bakan Koca, Twitter hesabından Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı yerleşkesine yapılan hastanelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Sancaktepe'de inşa edilen hastaneye ilişkin, "Sancaktepe'deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Atatürk Havalimanı yerleşkesinde yapımı süren hastaneye ilişkin de "İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz. Yeşilköy'de inşa ettiğimiz çok amaçlı hastane; salgın, deprem ve her türlü afette güçlü bir sağlık altyapısı oluşturacak. Her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen hastanemiz toplamda 1008 yataklı." bilgilerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 07:30 Kaynak: AA

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