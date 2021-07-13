Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için gönderdiği tıbbi yardımlar Tunus'a ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a destek için gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri nakliye uçağı Tunus'un başkentindeki Kartaca Uluslararası Havalimanı'na vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Kovid-19 aşısı ve tespit kiti, solunum cihazı, maske, dezenfektan ve steril eldivenler, Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi nakliye uçağıyla Tunus'a ulaştırıldı.

Uçağı karşılayan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, aşılar ve tıbbi malzemeyi Tunus Milli Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci ve Cumhurbaşkanının Milli Güvenlik Danışmanı Abdurrauf Atallah'ın da hazır bulunduğu törenle Tunus makamlarına teslim etti.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uçakta 50 bin doz Kovid-19 aşısı, 100 bin PCR test kiti, 30 ventilatör cihazı ve 150 yataklı hastaneye hizmet verecek bir oksijen ünitesi, maske, eldiven ve tıbbi malzemeler yer aldı.

Açıklamada, "İki dost ve kardeş ülke; Türkiye ve Tunus, her koşulda bir olacaktır. Bu dayanışma, iki halk arasındaki ortaklık ve dostluğun merkezindedir." ifadelerine yer verildi.