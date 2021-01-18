Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele kapsamında Kırgızistan'daki Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi - Son Dakika

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele kapsamında Kırgızistan'daki Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi

18.01.2021 15:57
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele kapsamında Kırgızistan'daki Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi, System.String[]

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, merkezi İstanbul'da bulunan Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin (DATÜB) koordinasyonunda Kovid-19'la mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme Bişkek'e ulaştı.

Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, 20 bin cerrahi maske, 1200 N95 maske, 1500 koruyucu tulum, 7 ateş ölçer, 1 solunum cihazı, 200 dezenfektan, 115 siperlik ve ilaç kutularından oluşan yardım malzemelerini Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğine teslim etti.

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, Türkiye'den gönderilen tıbbı malzemelerinin Kovid-19'la mücadelede çok önemli olduğunu belirterek, "Teslim aldığımız tıbbı malzemeleri halka ulaştıracağız. Türkiye yönetimine, Dışişleri Bakanlığına ve DATÜB'e teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın Ahıska Bölgesi'nde yaşayan yaklaşık 100 bin Türk ve Müslüman, dönemin Stalin rejimi tarafından 14 Kasım 1944'te tren vagonlarına bindirilerek, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürülmüştü.

Türkiye Cumhuriyeti, Ahıska Türkleri, Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele kapsamında Kırgızistan'daki Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi - Son Dakika


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