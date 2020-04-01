Türkiye'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya'ya tıbbi... - Son Dakika

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Türkiye'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya'ya tıbbi...
7 saat önce
Türkiye'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
Türkiye'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:04 Kaynak: AA
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