Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye tıbbi yardımlarını... - Son Dakika
Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye tıbbi yardımlarını...
26 dakika önce
Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.
Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 12:08 Kaynak: AA
Son Dakika Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz