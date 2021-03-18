Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerindeki başarısı turizm rezervasyonlarına da olumlu yansıyor - Son Dakika

Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerindeki başarısı turizm rezervasyonlarına da olumlu yansıyor

18.03.2021 11:25
Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerindeki başarısı turizm rezervasyonlarına da olumlu yansıyor, System.String[]

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aldığı tedbirlerle tatilcilere güven verdiğini, rezervasyonların bunun en büyük kanıtı olduğunu bildirdi.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde aldığı tedbirlerle tatilcilere güven verdiğini, rezervasyonların bunun en büyük kanıtı olduğunu bildirdi.

Karaer, AA muhabirine, Kovid-19'un negatif yönde en ciddi etkilediği iki sektörün turizm ve havacılık olduğunu söyledi.

Son bir yıldır havacılık sektörünün zor günler yaşadığını, tüm dünyada devletlerin bu sektöre belirli yardımları yapmak zorunda kaldığını aktaran Karaer, Türkiye'de de devlet bankalarının kredileri ve devletin vermiş olduğu kısa çalışma ödenekleriyle hava yolu şirketlerinin bu dönemi atlatmaya çalıştığını dile getirdi.

Kovid-19 salgınının sırtlarına çok ciddi bir yük bıraktığına değinen Karaer, turizm ve havacılık sektörünün, ilerleyen yıllarda salgının bıraktığı yükü hafifletmek için çok ciddi mücadele vereceğini kaydetti.

Salgın ilk başladığından beri, Türkiye'ye gelen turistin otellerde veya anlaşmalı hastanelerde 25-30 avroluk bir maliyetle PCR testi yaptırabildiğini anlatan Karaer, Türkiye'de bunun çok iyi organize edildiğini söyledi.

" Antalya, Türkiye'nin en yoğun rezervasyonu alan havalimanı"

Karaer, Avrupa'da PCR testinin 150'den 250 avroya kadar çıkan pahalı bir işlem olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek olanların, 15 Nisan'dan sonra PCR testinin istenmeyeceğini bilmeleri, ileriye dönük rezervasyonların yapılmasına ve hızlanmasına sebep oldu. Corendon olarak 45 farklı ülkede 125 farklı hava limanına uçuyoruz. Gelen rezervasyonlara baktığımız zaman, Antalya'nın Türkiye'nin en yoğun rezervasyonu alan havalimanı olduğunu görüyoruz. Salgın döneminde Avrupa'nın kendi içinde turizm hareketliliğini tutma gayretlerine rağmen, gelen rezervasyonların Türkiye'ye ve ağırlıklı olarak Antalya'ya gelmesi, aslında 2020 senesinde Güvenli Turizm Sertifikası ile faaliyet gösteren destinasyonun ve otellerin ne kadar başarılı çalışma yaptığını, turiste ne kadar fazla güven aşıladığının göstergesi. Bundan da çok keyif ve mutluluk duyuyoruz."

Yoğun talep alıyorlar

Bu yıl kış dönemiyle birlikte satışı ve rezervasyonları açtıklarına değinen Karaer, "Tur operatörlerine, Almanya ve Almanca konuşulan ülkelerden 2021-2022 kış sezonuna çok yoğun talep var. Kış olmasına rağmen bu talebin olması bizleri ayrıca memnun etti. 2022 yaz rezervasyonlarını da İngiltere pazarında açtık. Başta Antalya ve Dalaman hava meydanları olmak üzere, İngiltere pazarından 2022 yılına çok ciddi manada rezervasyon aldığımızı, 2022'de artık salgının tamamen etkisinden kurtulmuş ve normale dönmüş bir turizm olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

PCR Testi, Türkiye, Antalya, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Kovid-19 tedbirlerindeki başarısı turizm rezervasyonlarına da olumlu yansıyor - Son Dakika Ekonomi


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