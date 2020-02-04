Türkiye'nin 'küçük İran'ı: Denizli - Son Dakika
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Türkiye'nin 'küçük İran'ı: Denizli

6 saat önce

Yaklaşık 5 bin İran uyruklu mültecinin yaşadığı Denizli, adeta Türkiye'nin 'küçük İran'ı konumuna geldi.

Türkiye'nin 'küçük İran'ı: Denizli, System.String[]

Yaklaşık 5 bin İran uyruklu mültecinin yaşadığı Denizli, adeta Türkiye'nin 'küçük İran'ı konumuna geldi.


Denizli'de resmi verilere göre yaklaşık 5 bin İran uyruklu mültecinin olduğu, gayri resmi rakamlara göre ise bu rakamın 6 bine yaklaştığı belirtildi. Kent genelinde her alanda var olan İranlı mültecilerin büyük bir kısmının rejim baskısı sebebiyle ülkelerini terk ettikleri ve Denizli'ye geldikleri belirtilirken, büyük bir kısmının ise ABD ve Kanada başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine gidebilmek için mücadele ettikleri aktarıldı. İranlılar başta olmak üzere mülteci nüfusun oldukça fazla olduğu Denizli'de, 2019 yılı Temmuz ayında İl Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre kentteki mülteci sayısının 20 bin civarında olduğu ve bunun büyük çoğunluğunu Suriye ile İranlıların oluşturduğu kaydedilmişti.


Diğer mültecilerden farklı olarak kentte en fazla nüfusa sahip İranlıların kendilerine ait kafe, kahvehane ve eğlence mekanları da bulunuyor. Sosyal hayata büyük önem veren İranlıların kent nüfusu ile iç içe ve sorunsuz yaşamaları ise dikkatlerden kaçmıyor.


"Denizli'de bir sürü arkadaşım var"


Ziya Güloğlu isimli İranlı mülteci, kendisinin aslen Türk olduğunu belirterek, "Yaklaşık üç sene oldu. Sürekli durmuyorum. Memlekete gidip geliyorum. Denizli'de bir sürü arkadaşım var İran uyruklu ben gezmeye geldim hoşuma gitti. Denizli'de samimi arkadaşlar var, insanları güzel zaten ben İran Türküyüm odan dolayı da davranışları çok iyi bana" diye konuştu.


"Türkiye'nin demokrasisi İran'dan çok iyi"


Firuz Mahacir ise İran'da demokrasi olmadığından dolayı Türkiye'ye geldiğini ifade ederek şunları söyledi:


"Başka şehre gitmeye iznimiz yok, sadece Denizli. Bize çok iş vermiyorlar kaçak çalışıyoruz. Beş gün orada beş gün burada, bazı yerlerde çalışıyoruz paramızı vermiyorlar. Durumumuz iyi değildi, canımız tehlikedeydi her şeyimi bıraktım geldim. Türkiye'nin demokrasisi İran'dan çok iyi, İran'da demokrasi yok." - DENİZLİ

Türkiye, Denizli, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
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