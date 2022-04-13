Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Kudüs'teki önde gelen Filistinlilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Kudüs'teki önde gelen Filistinlilerle iftarda buluştu

13.04.2022 23:08
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Kudüs'teki önde gelen Filistinlilerle iftarda buluştu

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, işgal altındaki Doğu Kudüs'te önde gelen Filistinli isimlerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, işgal altındaki Doğu Kudüs'te önde gelen Filistinli isimlerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kudüs'te bir restoranda gerçekleşen iftara Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, Kudüs Başkadısı Şeyh Abdülazim Selheb, Mescid-i Aksa Baş İmamı Yusuf Ebu Suneyne, Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyn, Eski Kudüs Bakanı Adnan Hüseyni gibi işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilerden önde gelen isimler katıldı.

Demirer, iftarda yaptığı konuşmasında Kudüs'teki Filistinlilerle iftar yemeğinde bir araya gelmekten memnuniyetini dile getirdi.

Kudüs Müftüsü Hüseyn, Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik tahriklerinin devam ettiğini ve Hamursuz Bayramında, cuma günü Mescid-i Aksa'da kurban kesmeye teşebbüs edeceklerini dile getirdi.

Fanatik Yahudi grupların, "daha önce de Mescid-i Aksa'da kurban kesmeyi denediklerini ancak başaramadıklarını aktaran Hüseyn, "Bu teşebbüs çok büyük tahrik olur ve büyük gerginlik doğurur. Ürdün bunu engellemeye çalışıyor. Tüm İslam ülkelerinden İsrail'e baskı yapmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Kudüs'teki önde gelen Filistinlilerle iftarda buluştu
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Kudüs'teki önde gelen Filistinlilerle iftarda buluştu
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Kudüs'teki önde gelen Filistinlilerle iftarda buluştu
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Kudüs'teki önde gelen Filistinlilerle iftarda buluştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu, Kudüs'teki önde gelen Filistinlilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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